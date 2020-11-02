وزير المالية إنزل من برجك العاجي..!

2020/11/02 | 15:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / حميد الموسوي

المتقاعدين بلا رواتب

الموظفين بلا رواتب

الرعاية بلا رواتب

وقد تدفع الرواتب بعد اسبوعين على حد زعم الارستقراطي

وزير المالية علي عبد الامير علاوي

وهنا يكمن السؤال لماذا لم تتخذ جميع الك الجهات المعنية

كلام الاقتصادي الراحل احمد الجلبي والذي تنبأ قبل اعوام بان الدولة العراقية لن تتمكن من دفع الرواتب من بعد عام ٢٠٢٠

هذا الراي تحدث به ايضا الاقتصادي الراحل مهدي الحافظ

وهذا ما تحدث به جميع المعنيين بالاقتصاد ايضا

وعلى المستوى الشخصي كتبت كثيرا بهذا الامر عن الترهل الحاصل وفشل الدولة في ادارة الاقتصاد لهيمنتها على القطاع العام وعدم اشراك القطاع الخاص

النتيجة العراق صار بلد شبه مفلس لاعتماده على مبيعات النفط

اما النفخة الاعلامية للحكومة في قصة قطع رواتب رفحا والمنافذ الحدودية فكانت عبارة عن كوبري للعب على مشاعر الناس بل واردات المنافذ اقل من العام بحسب البيانات الرسمية

ماذا سيفعل الموظفين والمتقاعدين من اين ياكلون وسد احتياجاتهم من الخدمات بدل الايجار والكهرباء والصحة وغيرها

وماذا عن الركود الاقتصادي الذي تشهده السوق العراقية التي تعتمد على رواتب تلك الفئات

نرجو من السيد وزير المالية ان ينزل من يرجع العاجي

ونتفهم انه كان يعيش في مدينة الضباب

التي ابتلينا بمن جاء منها وصار علينا مسؤول رفيع المستوى

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