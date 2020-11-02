إقليم روسي يحظر Wi-Fi في المراكز التجارية

2020/11/02 | 15:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

كشفت السلطات في إقليم كراسنويارسك عن سبب الحظر الذي فرضته مؤخرا على استعمال شبكات الـ Wi-Fi في المراكز التجارية الكبيرة.

وتبعا لوسائل الإعلام الروسية فإن الحظر الذي فرضته سلطات إقليم كراسنويارسك على استخدام شبكات الـ Wi-Fi المجانية في المراكز التجارية مؤخرا هدفه التقليل من زيارات طلاب المدراس لهذه المراكز، بهدف منع التجمعات في فترة انتشار وباء كورونا.

وأشارت الخدمة الصحفية لسلطات إقليم كراسنويارسك إلى أن “بند تقييد استعمال شبكات الـ Wi-Fi في المراكز التجارية والذي أصدره حاكم الإقليم جاء بناء على توصيات هيئة الرقابة وحماية المستهلك الروسية، ولمنع انتشار الوباء بين الطلاب، فالطلاب عادة ما يستعملون خدمات الإنترنت المحدودة في هواتفهم المحمولة، ويلجأون أحيانا إلى المراكز التجارية للاستفادة من خدمات الإنترنت المجانية، وهذا الأمر قد يساهم في زيادة التجمعات وانتشار الوباء”.



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