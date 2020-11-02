2020/11/02 | 15:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- أفادت وكالة فرانس برس، فجر اليوم الاثنين، أن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في الحجر الصحي بعد مخالطة مصاب بكورونا.



وقال مدير منظمة الصحة العالمية: أنا بخير وبدون أعراض لكنني سأعزل ذاتياً.



وغرد مدير المنظمة عبر تويتر، قائلاً: “لقد تم تحديد مخالطتي شخصاً أظهر نتيجة إيجابية لفحص كوفيد-19.



أنا بصحة جيدة ولا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير منظمة الصحة العالمية في الحجر الصحي وكالة الصحافة المستقلة.

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