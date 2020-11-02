"دقيقة صمت".. عودة الطلاب إلى المدارس بعد حادثة قتل المعلم في فرنسا

2020/11/02 | 15:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد 12 مليون طالب إلى المدارس في فرنسا اليوم الاثنين لأول مرة منذ حادثة مقتل المعلم صمويل باتي وقطع رأسه بعد أن عرض رسوما كاريكاتورية تسخر من الرسول محمد خلال فصل دراسي عن حرية التعبير.

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