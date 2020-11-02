وزير الداخلية يوجه بافتتاح دائرة البطاقة الوطنية في أيمن الموصل

2020/11/02 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاثنين (2 تشرين الثاني 2020)، بافتتاح دائرة البطاقة الوطنية في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وقال الغانمي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نعمل بوتيرة عالية لخدمة المواطنين الكرام ومن بينهم اهالي الموصل الذين يستحقون منا المزيد من الجهود".

وأضاف: "وجهنا مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بافتتاح دائرة البطاقة الوطنية في الجانب الايمن لمدينة الموصل، وسنواصل العمل من أجل أن ينعم أبناء نينوى الحدباء بالخدمات وتعزيز الاستقرار".

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