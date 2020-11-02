الموقف الوبائي لفيروس كورونا في الديوانية لهذا اليوم

2020/11/02 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت دائرة الصحة في محافظة الديوانية، الاثنين، الموقف الوبائي لاصابات فيروس كورونا في المحافظة اليوم.

وقالت الدائرة في بيان، إن "اصابات كورونا في محافظة الديوانية لهذا اليوم، بلغت 38 اصابة جديدة بالفيروس".

وأضافت، أن "عدد حالات الشفاء من الوباء بلغت 54 حالة".

وكان مصدر طبي في دائرة صحة محافظة الديوانية افاد، امس الأحد (01 تشرين الثاني 2020)، بتسجيل أدنى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا في المحافظة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة محافظة الديوانية، سجلت انخفاضا كبيرا بإصابات فيروس كورونا، بعد رصد 7 إصابات فقط، و19 حالة شفاء، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة".





وأشار إلى أن "هذا المعدل لإصابات كورونا، هو الأدنى منذ انتشار الفيروس وبدء ظهوره في المحافظة، عقب تسجيل معدلات عالية بإصابات كورونا".

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