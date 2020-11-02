المنافذ الحدودية تضبط 8 عجلات معدة للتهريب في ميناء أم قصر الأوسط

2020/11/02 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-البصرة

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة، اليوم الاثنين، ضبط حاويتين بداخلهما عجلات عدد 8 دون الموديل لا يسمح باستيرادها ودخولها العراق معدة للتهريب ومخبأة خلف البضاعة.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم ضبط الحاويتين وفقاً لمعلومات شعبة مكافحة الجريمة شكلت على أثرها لجنة للكشف من شعبة البحث والتحري هيأتنا والكمرك المدني".

وأضافت، أنه "تم فتح الحاويتين داخل الحرم الكمركي وتبين صحة المعلومات الواردة وختمها بالختم الكمركي لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

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