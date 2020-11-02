2020/11/02 | 15:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اصيب عدد من المتظاهرين من خريجي المهن الصحية والطبية والتمريضية ، في مصادمات مع القوات الامنية التي حاولت تفريق تظاهرتهم امام مبنى وزارة الصحة وسط العاصمة بغداد .وتظاهر المئات من خريجي المهنالصحية والطبية امام وزارة الصحة اليوم ، مطالبين بالتعيين والموافقة على استثنائهم اسوة بالاطباء الخريجين ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة متظاهرين من خريجي المهن الصحية و الطبية امام وزارة الصحة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة متظاهرين من خريجي المهن الصحية و الطبية امام وزارة الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).