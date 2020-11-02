خبير قانوني: بهذه الطرق يمكن ان تتم اقالة رئيس مجلس النواب

2020/11/02 | 15:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقال الخبير القانوني، علي التميمي، أنه يمكن إقالة رئيس البرلمان بالأغلبية البسيطة اي نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني وبطلب من ثلث الأعضاء إذا كان هناك خطأ أو خللا جسيما بقواعد السلوك النيابي”.وأضاف في تصريح لـ “النور نيوز” أن “الحالة الثانية وهي استبعاد رئيس مجلس النواب من البرلمان بشكل نهائي …

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