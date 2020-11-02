إيران تسجل 440 وفاة و8289 إصابة جديدة بكورونا

2020/11/02 | 15:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة والعلاج الايرانية، وفاة 440 شخصا بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتوفين الى35 الفا و738 شخصا، فيما أشارت الى تصنيف 27 محافظة باللون الاحمر الذي يعني الحذر الشديد.وقالت المتحدثة باسم الصحة الايرانية سيما سادات لاري، انه “تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 8289 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع …

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