إحباط محاولة تهريب سيارات دون الموديل ومواد ممنوعة من الاستيراد

2020/11/02 | 15:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، إحباط محاولة تهريب سيارات دون الموديل ومادة المعسل الممنوع من الاستيراد في مركز كمرك ام قصر الشمالي.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بالتعاون مع الجهات الساندة تمكنت من احباط محاولة تهريب (٢) حاوية محملة ب (٤) سيارات دون الموديل المسموح باستيرادة …

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