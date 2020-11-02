عمليات قتل نفذها جنود بريطانيين بحق عراقيين .. تمت تسويتها مقابل 26 مليون دولار !

2020/11/02 | 15:22 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

نشرت صحيفة "ذا صن" تقريرا تحدثت فيه عن قيام بريطانيا بتسوية دعاوى جرائم حرب غير مثبتة، قام بها جنودها في العراق.

وتقول الصحيفة أن مسؤولين بوزارة الدفاع دفعوا 20 مليون جنيه استرليني (26 مليون دولار) لتسوية هذه الدعاوى التي بلغ عددها أكثر من ألف، وقد تمت التسوية دون محاكمة بسبب نق...

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