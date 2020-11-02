2020/11/02 | 15:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ – أظهر آخر استطلاعات الرأي الذي أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” New York Times، بالاشتراك مع كلية “سيينا كوليدج” Siena College، قبل انتخابات يوم غد الثلاثاء، تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترمب في 4 ولايات متأرجحة.



المرشح الديمقراطي جو بايدن مع حفيدته مايسي وأشار الاستطلاع إلى أن بايدن يتفوق على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قبل يوم الحسم..



استطلاع: تقدم بايدن على ترمب بـ4 ولايات متأرجحة وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبل يوم الحسم.. استطلاع: تقدم بايدن على ترمب بـ4 ولايات متأرجحة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبل يوم الحسم.. استطلاع: تقدم بايدن على ترمب بـ4 ولايات متأرجحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).