2020/11/02 | 15:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- رصدت المستقلة صورة للفنان المحبوب كاظم الساهر في ساحة التحرير في سبعينات القرن الماضي.



يذكر ان كاظم الساهر من مواليد عام 1957 في مدينة الموصل تربى كاظم في بيت صغير جداً وسط عائلة تتألف من 7 اخوان هم(عباس وحسن وحسين وعلي ومحمد وسالم وإبراهيم) وأختين(أميرة وفاطمة)، في صغره انتقلت العائلة من مدينة الموصل إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاهد الفنان كاظم الساهر في ساحة التحرير قبل 40 عام وكالة الصحافة المستقلة.

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