انخفاض أسعار النفط بفعل تزايد إصابات كورونا في أميركا وأوروبا

2020/11/02 | 15:31 - المصدر: NRT عربية

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حفارات نفطية

فوتو: أرشيف

منذ 8 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهدت أسعار النفط، الاثنين، انخفاضا وسط مخاوف اقتصادية من تراجع الطلب العالمي على الخام، بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بأوروبا والولايات المتحدة.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت العالمي، صباح اليوم، 2 تشرين الثاني 2020، بنسبة 3,56% إلى 36,59 دولارا للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بنسبة 4,19% إلى 34,29 دولارا للبرميل.

وبحسب مستثمرين فان اتساع نطاق إغلاقات مكافحة فيروس كورونا في أوروبا قد يضعف الطلب على الوقود،حيث تعيد الدول في أنحاء أوروبا فرض الإغلاقات الشاملة، في محاولة لكبح معدلات تفشي كوفيد-19 التي تسارعت في الشهر الأخير، بينما يتأهب المتعاملون لاضطرابات بالتزامن مع انتخابات الرئاسة الأميركية هذا الأسبوع.

وقال كبير إستراتيجيي السوق لدى "سي إم سي ماركتس" في سيدني، مايكل مكارثي، إن "متعاملون كثيرون ينظرون إلى الولايات المتحدة ومعدلات العدوى المتصاعدة فيها ويتساءلون ما إذا كانت أوروبا ستقدم نموذجا لما سيحدث في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة؟".

ر.إ

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