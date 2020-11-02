تقرير يتحدث عن سياسة المرشح الديمقراطي جو بايدن تجاه قضايا وأزمات الشرق الأوسط

2020/11/02 | 15:31 - المصدر: NRT عربية

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المرشح الديمقراطي جو بايدن

فوتو: أرشيف

منذ 19 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

سلط تقرير لموقع "مركز الإمارات للسياسات" الضوء على سياسة المرشح الديمقراطي، جو بايدن الخارجية تجاه قضايا الشرق الأوسط.

وذكر التقرير الذي نشر امس الأحد، 1 تشرين الثاني 2020، انه "من المرجح أن تشهد السياسة الخارجية للإدارة الديمقراطية الجديدة تجاه الشرق الأوسط جملة من التغييرات عن تلك شهدتها خلال إدارة الرئيس دونالد ترمب، لكونها مثلت قطيعة - حسب رؤى الديمقراطيين - مع سياسات أميركية تقليدية للولايات المتحدة تجاه المنطقة.



فضلا عن أنها - بحسب تقديرهم - أخفقت في حماية الأمن القومي والمصالح الأميركية بالمنطقة، وزادت من حدة انعدام الاستقرار والأمن الإقليمي بالشرق الأوسط، وتعقيد أزماته وتحدياته".

وبحسب التقرير فان أبرز رؤى المرشح الديمقراطي، جو بايدن، تجاه قضايا وأزمات منطقة الشرق الأوسط، تتمثل في الآتي:

1- البرنامج النووي الإيراني: ‏انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، والذي يعد أحد الإنجازات الرئيسة لسلفه باراك أوباما، بصورة أحادية في 8 مايو 2018، وفي المقابل أعادت الإدارة الأميركية فرض العقوبات في إطار استراتيجية "الضغوط القصوى" على النظام الإيراني، لإرغامه على القبول بالتفاوض مع الإدارة الأميركية على اتفاق جديد لا يعالج القصور في خطة ‏العمل الشاملة المشتركة فقط، ولكن أيضا يعالج المخاوف المتعلقة بالدور الإقليمي لطهران المزعزع للاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، ودعمها العسكري لوكلائها المسلحين في العديد من الدول العربية، وكذلك برنامجها للصواريخ الباليستية ونشرها في المنطقة.

ويعارض المرشح الديمقراطي توجهات الرئيس ترمب تجاه إيران وبرنامجها النووي، إذ يرى أن استراتيجية "الضغوط القصوى" فشلت في كبح جماح مناورات إيران في الدول المجاورة لها، وأنها أدت إلى إنهاء الضمانات ضد تصنيع إيران لقنبلة نووية، التي وضعت في الاتفاق الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما.





وفي مقابل نهج إدارة ترمب الذي يصفه المرشح الديمقراطي بـ"الفشل الخطير"، ذكر بايدن أنه سيقدم لإيران طريقا موثوقا به للعودة إلى الدبلوماسية، ومن المحتمل أن يحصل على دعم أكبر من الحلفاء الأوروبيين الذين يعارضون مقاربات ترمب لقضايا السياسة الخارجية الأمريكية والأزمات والصراعات الدولية.

بيد أن عديدا من مستشاري بايدن للسياسة الخارجية يقولون إنه لم يقرر بعد كيفية معالجة المخاوف الإقليمية الإيرانية، ولكنه يدرس إما إعادة التفاوض على الصفقة النووية لتضم ملفات جديدة مثل برنامج إيران للصواريخ الباليستية، ودورها المزعزع للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، أو الموافقة على مسار مواز لمعاجلة مخاوف الدول الخليجية.





2- العلاقات الأميركية-الخليجية: يتعهد بايدن بإعادة تقييم الدعم الأميركي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن، إذ قال إنه سيستجيب لدعوات الكونغرس لإنهاء المساعدات الأميركية للعمليات العسكرية السعودية في اليمن بغض النظر عن أن تلك العمليات قد تمت تحت إشراف إدارة الرئيس باراك أوباما والتي كان يشغل فيها المرشح الديمقراطي منصب نائب الرئيس.



وعلى الرغم من تراجع أهمية نفط المنطقة للولايات المتحدة، حيث أصبحت واشنطن أقل اعتمادا على واردات النفط من الشرق الأوسط مما كانت عليه في الماضي، ووعد المرشح الديمقراطي بإصلاح نظام الطاقة الأميركي، ووضع قضية تغير المناخ على أجندة الإدارة الجديدة، فإنه دعا إلى إعادة ضبط العلاقات مع الدول الخليجية، ومساعدة شركاء الولايات المتحدة الخليجيين على مواجهة التهديدات الأمنية والتوترات الإقليمية، وكذلك مساعدتهم في التحديث السياسي والعسكري والاقتصادي، نظراً لكون دول الخليج العربي شريكا مهما للولايات المتحدة، لا سيما بعد اتفاقيات السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، والشراكات الاستخباراتية بين الولايات المتحدة والعديد من دول الخليج العربي، والدور الحيوي الذي تلعبه هذه الدول في استقرار المنطقة.

3- الانتشار العسكري الأميركي في منطقة الشرق الأوسط: يدعو المرشح الديمقراطي إلى ضرورة إنهاء عقدين من الحروب الأميركية اللانهائية في منطقة الشرق الأوسط، وينتقد إخفاقات الرئيس ترمب في إنهاء تلك الحروب، وزيادة الانتشار العسكري الأمريكي للقوات الأميركية في المنطقة وزيادة مهامها، مما فاقم من التوترات الإقليمية التي عرضت حياة الأمريكيين ومصالحهم للخطر بحسب تصريحات بايدن وعدد من المسؤولين الديمقراطيين.



وفي الوقت الذي يدعو فيه بايدن لإنهاء الحروب الأميركية الطويلة في منطقة الشرق الأوسط، وقد أبدى معارضته عندما كان نائبا للرئيس أوباما إضافة مزيد من القوات الأميركية إلى أفغانستان، فإنه يقول إنه كرئيس سيسحب القوات المقاتلة لصالح قوات العمليات الخاصة، وذكر أنه لا يمكنه الوعد بانسحاب كامل من أفغانستان والعراق أو سوريا في المستقبل القريب.

ويدعم المرشح الديمقراطي وجودا عسكريا أميركيا صغيرا ومحدودا وإقامة مركز لتدريب شركاء الولايات المتحدة في سوريا والعراق، وكذلك القوات الكوردية الحليفة للولايات المتحدة حتى تتمكن من مجابهة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيمي القاعدة وداعش، ومنعهما من استعادة نفوذهما مجدداً في الشرق الأوسط.

4- الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي: لا يختلف المرشح الديمقراطي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الدعم الأميركي اللامتناهي لإسرائيل، وتأييد دفاعها عن نفسها، والحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي، لكنه يختلف معه حول مقاربته لعلمية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، إذ تبنى ترمب نهجا تجاه عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية كان في صالح اليمين الإسرائيلي بالكامل.



وفي المقابل يدعو بايدن إلى استعادة الولايات المتحدة دورها كوسيط لإرساء سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط قائم على حل الدولتين، ووضع حد لاحتضان الولايات المتحدة العميق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسياساته للضم الأحادي لأجزاء من الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني، والتي من شأنها تقويض آفاق حل الدولتين.



ولكنه في الوقت ذاته، لا ينوي التراجع عن قرار الرئيس ترمب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.



كما يدعو بايدن إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية الأميركية-الفلسطينية، والمساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي ألغاها الرئيس ترامب، بما يتفق مع القانون الأميركي، والسماح بإعادة فتح القنصلية الفلسطينية ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

5- العلاقات الأميركية-التركية: انتقد بايدن طوال حملته الانتخابية بشدة تركيا ومعاملة ترمب "اللينة" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وقد صرح المرشح الديمقراطي قبل فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، لمحررين من صحيفة "نيويورك تايمز"، بضرورة تبني نهج أميركي جديد ضد الرئيس التركي، الذي وصفه بـ"المستبد"، وكذلك دعم أحزاب المعارضة التركية لتكون قادرة على التغلب على "أردوغان" وهزيمته خلال العملية الانتخابية وليس من خلال انقلاب.



ومن غير المرجح أن يوقف بايدن حملة العقوبات التي تلقي مزيدا من الزخم داخل مجلسي الكونغرس (مجلس الشيوخ والنواب)، وأن يزيل التعديل بقانون تفويض الدفاع الوطني لهذا العام الذي يقوض قدرة الرئيس على إعفاء تركيا من العقوبات بموجب قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة عبر العقوبات، والذي يركز على إحباط المبيعات العسكرية الروسية.

مدى اختلاف سياسات بايدن الشرق أوسطية عن سياسات أوباما

أثار ضم فريق الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي، جو بايدن، عددا كبيرا من العاملين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في مجال الأمن القومي ووزارة الخارجية، والذين من المرجح أن يكون لهم أدوار بارزة في إدارة بايدن في حال فوزه، التساؤل داخل الولايات المتحدة وخارجها حول ما إذا كانت ولاية بايدن ستكون امتدادا للسنوات الثماني لإدارة أوباما التي شغل فيها منصب نائب الرئيس.

ويظهر من متابعة تصريحات المرشح الديمقراطي حول قضايا السياسة الخارجية الأميركية تجاه منطقة الشرق الأوسط وأزماتها أنه سيكون هناك اتفاق جلي بين إدارة بايدن في حال فوزه في 3 نوفمبر الجاري وإدارة الرئيس أوباما.



وتتمثل ملامح الاتفاق بين الإدارتين الديمقراطيين فيما يلي:

‏تراجُع أهمية منطقة الشرق الأوسط للولايات المتحدة الأميركية، ويرجع ذلك لجملة من الأسباب يأتي في مقدمتها انخفاض أهمية نفط المنطقة لواشنطن، وتراجع مركزية الشرق الأوسط في منظومة الأمن القومي الأمريكي، في ضوء إعادة تريب الإدارتين الديمقراطيين لأولويات ومصالح الولايات المتحدة عالميا، بتقليل الانخراط الأمريكي في المنطقة في مقابل إعادة التركيز على التحدي الذي تمثله كل من روسيا والصين باعتبارهما خصمين استراتيجيين للولايات المتحدة، ولكونهما قوتين تعديليتين في النظام الدولي الذي أسسته الولايات المتحدة في أعقاب نهاية الحرب العالمية الثانية، وسعيهما لإحداث تحول في الوضع الدولي الراهن لخدمة مصالحهما وأهدافهما الاستراتيجية، إلى جانب تحالفهما لتحدي للهيمنة الأميركية على النظام الدولي القائم.

التصدي لانتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، باعتبارها تمثل تهديدا للأمن والمصالح الأميركية في المنطقة، ولجهود الولايات المتحدة للتصدي لانتشار أسلحة الدمار الشامل عالميا.



وستتشابه الإدارتين في إعطاء الأولوية للعمل الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاقيات تحد من قدرات الدول على امتلاك أسلحة دمار شامل، ورفض النهج العسكري والقوة الخشنة في التعامل مع تهديدات الانتشار النووي في منطقة الشرق الأوسط.

إعطاء الأولوية لمجابهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في الشرق الأوسط، وأهمية التعامل مع الأسباب الداخلية بالدول العربية التي تغذي الإرهاب بالمنطقة، ولكن في الوقت ذاته تقليل الوجود العسكري الكبير في المنطقة.



وفي المقابل، العمل على تعزيز الشركات والتحالفات الأميركية الشرق أوسطية، وتجنب الانخراط العسكري المباشر في منطقة الشرق الأوسط، لأنه لا يعمل على حل الأزمات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، ولكنه يعمل على تعقيدها وتأزمها.



وفي المقابل ستتفق الإدارتين على أهمية إعطاء الأولوية للعمل الدبلوماسي للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات والصراعات الشرق أوسطية.

ورغم التشابه بين المقاربات المحتملة إدارة بايدن في حال فوزه تجاه الشرق الأوسط مع إدارة أوباما، فإنه يعتقد أن هناك تحولا ممكنا في السياسة الخارجية للإدارة الديمقراطية الجديدة عن تلك التي تبنّتها الإدارة السابقة، نظرا لإخفاقات الأخيرة الكثيرة على الصعيد الخارجي، إذ ‏لم تنجح – على سبيل المثال - خلال ثماني سنوات في إنهاء الحروب الأميركية الطويلة في الخارج، وكذلك لإدراك مسؤولي إدارة بايدن، التي تضم عددا كبيرا من العاملين في إدارة أوباما، جيدا، أن العالم والولايات المتحدة قد تغيرا بشكل جذري خلال السنوات الأربع الماضية.

وسيسعى المرشح الديمقراطي في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 3 نوفمبر الجاري لإحداث تحولات في السياسة الخارجية للولايات المتحدة لمعاجلة الضرر الذي أحدثته إدارة دونالد ترمب خلال الأربع سنوات الماضية.



ولكن جهود الإدارة الديمقراطية ستواجه صعوبات لإحداث هذا التحول لعدة أسباب، يتمثل أولها في أنه ليس من السهل التراجع عن الكثير مما فعله ترمب، إذ تغيرت العلاقات مع كل من حلفاء الولايات المتحدة وخصومها، وفي بعض الحالات تغيرت بشكل يصعب معه إعادتها إلى سابق عهدها مستقبلا.

وعلى الرغم من أن بايدن في حال فوزه في نوفمبر الجاري سيكون على الأرجح أبطأ في التعامل مع الشرق الأوسط مما يتوقعه البعض، لأن المنطقة ستكون ذات أولوية منخفضة للإدارة جديدة التي ستركز على التعامل مع جائحة كوفيد-19 ببعديها الداخلي والخارجي والسياسة الخارجية الأمريكية تجاه آسيا وأوروبا والأمريكيتين، فإنه سيسعى إلى إصلاح الأضرار التي سببها ترمب في الشرق الأوسط، حيث يرى بايدن أن ‏سياسات إدارة ترامب في المنطقة خلال السنوات الماضية ‏زادت من مخاطر الحرب وسمحت لإيران بإعادة تشغيل برنامجها النووي، وجعلت آفاق السلام الفلسطيني-الإسرائيلي بعيدة بشكل متزايد.



‏ويدعو بايدن إلى استراتيجية أكثر تماسكاً لإنهاء الحروب اللانهائية في المنطقة والعودة إلى الخيار الدبلوماسي للتعامل مع أزماتها، لا سيما مع طهران.

ويمكن لبايدن في حال فوزه البناء على إرث الرئيس ترمب في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما بعد نجاحه في تحقيق تغييرات في بعض الملفات الجامدة في المنطقة منذ سنوات، إذ قد يوظف العقوبات الشديدة التي أعاد ترمب فرضها على إيران لإرغامها على التفاوض على ملفات لم يتم إدراجها في خطة العامل الشاملة المشتركة لعام 2015، خصوصا أنه يتخللها بعض العيوب التي تفرض على الإدارة الجديدة إصلاحها وتضمينها بنود تقوض من النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

ر.إ

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