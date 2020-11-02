وفد سياحي من اقليم كردستان يزور النجف

2020/11/02 | 15:51 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/استقبل محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري وفدا يمثل الشركات والفنادق والروابط السياحية في اقليم كردستان.وذكر اعلام المحافظة ، انه " تمت خلال اللقاء مناقشة ملف الوفود السياحية والتعاون بين المحافظة والاقليم".وقال المحافظ الياسري، ان "الحكومة المحلية حريصة على دعم القطاع السياحي في النجف وتقديم التسهيلات اللازمة لتنشيط وصول الوفود السياحية من داخل وخارج العراق"./انتهى

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