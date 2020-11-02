ارتفاع معدلات الانتحار في ديالى ومكتب حقوق الانسان يحدد الاسباب

2020/11/02 | 15:51 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اعلن مكتب حقوق الانسان في ديالى عن ارتفاع معدلات الانتحار خلال السنوات الاخيرة في المحافظة ، لاسباب متعددة.وقال مدير المكتب صلاح مهدي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان حالات الانتحار سجلت ارتفاعاً ملحوظا في ديالى خلال السنوات الثلاث الماضية لاسباب مختلفة ، ابرزها الفقر والبطالة والمشاكل النفسية والاجتماعية ، الى جانب العنف الاسري المفرط والتأثر السلبي بالمواقع الافتراضية للتواصل الاجتماعي وسوء استخدامها ، اضافة الى الخيانة الزوجية والعلاقات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".واضاف :" ان اغلب حالات الانتحار كانت عبر الحرق او تناول الحبوب والعقاقير المسممة .



وان بعض الحالات لم يتم تسجيلها ، وان قسما آخر تم علاجه وشفاؤه واحتواء اسبابه "./انتهى

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