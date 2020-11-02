النجوم يحتفلون بعيد ميلاد نجم بوليوود شاروخان الـ 55

2020/11/02 | 15:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ يحتفل اليوم، الممثل الهندى العالمى شاروخان، بعيد ميلاده الـ55، مع عائلته فقط، بسبب فيروس كورونا، حسبما أعلن فى تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر.



حيث هنأ عدد كبير من نجوم بوليوود ، النجم شاروخان بعيد ميلاده لعل أبرزهم النجمة الهندية كارينا كابور ، حيث كتبت عبر حسابها على موقع […]

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