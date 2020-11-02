2020/11/02 | 15:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – أفادت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الاثنين، بمعالجة (6) عبوات ناسفة في محافظة كركوك.وقال اعلام مديرية مكافحة المتفجرات، في بيان تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”: أنه “بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة كركوك يفيد بوجود اجسام غريبة في ناحية الملتقى بقضاء الدبس وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكافحة المتفجرات تعالج (6) عبوات ناسفة في محافظة كركوك المركز الخبري الوطني.

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