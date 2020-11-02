2020/11/02 | 15:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النائب عن كتلة صادقون، حسن سالم، اليوم الاثنين، عن رفضه مشروع استثمار السعودية لبادية السماوة.وقال سالم في تصريح صحفي، ان “العراقيين اولى بإستثمار ارضهم في بادية السماوة بدل السعودية التي لا تعرف الا الارهاب وقتل العراقيين”.واوضح، ان “هذا المشروع يحمل في طياته مخاطر امنية واقتصادية من حيث ان السعودية معروفة بمشاريعها التآمرية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص صادقون ترفض مشروع استثمار السعودية لبادية السماوة: العراقيون اولى باستثمار ارضهم المركز الخبري الوطني.

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