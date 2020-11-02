2020/11/02 | 15:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- أعلنت مديرية شرطة البصرة إلقاء القبض على أفراد عصابة مكونة من خمسة متهمين بالمتاجرة بالمواد المخدرة متلبسين بالجرم المشهود.



وذكرت الوزارة في بيان أن المتهمين ضبطت بحوزتهم مواد مخدرة وأدوات التعاطي، مشيرةً إلى أن مفارز قسم المخدرات والشؤون العقلية في البصرة ألقت القبض على ثلاثة متهمين بترويج المواد المخدرة بناء على اعترافات عصابة سابقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تلقي القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة في البصرة وكالة الصحافة المستقلة.

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