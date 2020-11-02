انطلاق حملة حصاد محصول الشلب في ذي قار

2020/11/02 | 15:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

أعلنت محافظة ذي قار، الاثنين، انطلاق حملة حصاد الشلب، متوقعة ان تصل كمية المحصول الى 10 الاف طن من نوع العنبر .

وذكر المكتب الإعلامي لنائب محافظ ذي قار حازم الكناني في بيان تلقته /المعلومة/ إن ” حملة الحصاد انطلقت في مساحات زراعية موزعة على مناطق الشطرة والدواية والطار وكرمة بني سعيد والتي يمتاز محصول الشلب فيها بالأفضل مقارنة ببقية الأنواع”.

واضاف، ان “أعمال الحصاد ستتواصل طيلة الشهر الحالي ومن المتوقع ان تصل كمية المحصول الى 10 الاف طن من نوع عنبر ياسمين”.

وتابع، ان “مراكز التسويق في المحافظة أكملت بدورها جميع الاستعدادات لاستقبال المحصول عبر مراكزها التسويقية”.

وتشتهر محافظات الفرات الأوسط بزراعة الشلب العنبر المتميز برائحتة الطيبة وطعمه اللذيذ والمطلوب عالميا خصوصا في الخليج العربي.انتهى25س

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