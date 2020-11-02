‎رئيس حكومة كوردستان العراق يضع حجر الأساس لمشروع مركز تسويق قمح الإقليم

2020/11/02 | 15:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وضع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، الحجر الأساس لمركز تسويق قمح فلاحي الإقليم، بحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، وعدد من الوزراء والمسؤولين في أربيل.وقال رئيس الحكومة، بحسب بيان لحكومة الإقليم، إن العلاقة بين …

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