هديل طلال: نحتاج لاعلام يسلط الضوء على الامتزاج الثقافي الكوردي العربي

2020/11/02 | 15:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هديل طلال أديبة عراقية شابة رغم طبيعة عملها في السلك الدبلوماسي الا انها اخترقت مجال الادب والرواية، وتشق طريقها بمثابرة وعزيمة لتساهم في ان تتذوق الاجيال المقبلة الاحساس وتكون واحدة من الاديبات التي ترغب بدفع الحركة الادبية العراقية نحو الأمام لتعود كسابق عهدها.

هديل لم تتجه نحو الادب من محض الصدفة فهي ابنة اديب عراقي وهو طلال العزاوي الذي شجعها ويستمر في تشجيعها على المضي قدما في المجال الادبي والاستمرار في الكتابة فهو كان يروي لها القصص والحكايا منذ نعومة اظافرها.

PUKmedia حاورت هديل والتي كانت انطلاقة اول رواية لها من اقليم كوردستان وتحديدا من معرض اربيل الدولي حيث وقعت خلاله على روايتها (سر الابواب)، حيث تحدثت بشأن ذلك واسباب توجهها نحو كتابة الرواية والخواطر ودعم والدها لها، كما كشفت لنا عن جديدها القادم في الطريق من الاعمال الأدبية.

فيما يأتي نص الحوار:

PUKmedia: لماذا اتجهتي الى كتابة الروايات والخواطر الادبية؟ ولأي مدى كان لوالدك الاديب طلال العزاوي تأثير في توجهك نحو الادب والرواية؟

هديل: منذ الطفولة كنت اكتب قصص قصيرة فيها مغامرات ومدن لم ارها بعد، متاثرة بقصص كان يرويها لي والدي وخصوصاً القصص عن الانبياء عليهم السلام وما فيها من حكمة والبحث عن حقيقة وجود الانسان في ابعاد هذا الكون الواسع، ولكن لانشغالي في الدراسة لم استطع كتابة عمل ممكن ان يظهر للحياة بشكل كتاب الا بعد انهاء دراستي الدكتوراه في العلاقات الدولية وشعوري بالوحدة عند عملي ارج العراق، فبدأت اكون لي اصدقاء من خلال شخصيات ارسمها في كتابة رواية بعنوان سر الابواب، والدي الفاضل اديب وشاعر وتربوي كان يزودني دائما بكتب يشتريها ويضعها بين يدي لاقرأها، وهو الذي شجعني على انهاء الرواية حيث ابدى اعجابه بحبكتها وافكارها، بالاضافة الى تأثري بكتبه واسلوبه ورؤيته الفلسفية في الحياة.

PUKmedia : كان حفل توقيع اول رواياتك في معرض اربيل الدولي للكتاب، كيف ترين العلاقة الثقافية بين الادباء الكورد والعرب؟ وكيف يمكن تعزيزها خاصة وان البيئتين قريبتين من بعضهما البعض؟

هديل: اسعدتني جداً مشاركتي في معرض اربيل الدولي للكتاب من حيث التنظيم واللقاءات مع الادباء بمختلف قومياتهم والتي كانت تقام في داخل المعرض باللغات العربية والكوردية والاجنبية وبتغطية اعلامية كبيرة.



نهر دجلة هو الذي يوحد المعاناة والسمر والمجد لانه شريان العراق النابض من رواية "نداء دجلة" للروائي الكوردي العراقي محمد اوزون الى قصيدة "بويب" نهر صغير يتفرع من لقاء دجلة والفرات للشاعر العربي العراقي بدر شاكر السياب، تولد الكتابة احيانا من المعاناة وقسوة الحياة، وفي تاريخنا محطات بين البقاء في ارض تعاني او الغربة وقسوتها، هنا ولدت حركة الترجمة من العربية للكوردية والعكس لفهم اسباب تلك الاهزوجة الداخلية التي تطلب الحرية والسلام والعدالة.



نحتاج اكثر الى الاعلام الصادق الذي يسلط الضوء على الادب الكوردي والعربي ويبرز جمالية الامتزاج الفكري والثقافي على مدى قرون، اضافة الى اهمية اقامة امسيات ادبية تعزز السمو الروحي والفلسفي والاحساس بقيمة التاثير التربوي الاخلاقي على الفرد الذي سيكون البذرة الاساسية في بناء الوطن .

PUKmedia: صدر لك كتاب (أوتار العود الشهرزادية) وهو عبارة عن خواطر ادبية باللغتين االعربية والانكليزية، لماذا كتبتي خواطرك بلغتين وفي كتاب واحد؟ هل لحياتك في المهجر سابقا دور في التوجه للكتابة باللغة الانكليزية الى جانب لغتك الأم؟

هديل: كتابي اوتار العود الشهرزادية كتاب خواطر باللغتين العربية والانكليزية، وجاءتني فكرة العنوان عندما كنت اتمشى في شارع المتنبي ورأيت شخصاً يعزف على العود قرب نهر دجلة فكتبت "كلما المس اوتارك ايها العود..



تعانقني شجرة البلوط..



وترقص كالملوي ازهار عباد الشمس..



فتتلون السماء بماء ذهبي فيعلن عن الحب كل عاشق..



والنفس تخجل من ظلامها..



وها هو الربيع يفوز بالسباق"، ورغبت ان يترجم الكتاب ليكون صفحة باللغة العربية يقابله صفحة باللغة الانكليزية لاجل ان تعاد حركة ترجمة الاعمال الادبية والتي توقفت منذ زمن وتُدعم من وزارة الثقافة، ومن جانب اخر لاجل ان تتذوق الاجيال الجديدة الاحساس باللغتين وكل لغة لها ادوات وصدى مؤثر فنياً وثقافياً.

PUKmedia: كتابك الاخير صدر مطلع العام الجاري، هل هناك عمل ادبي جديد تعديه للقراء؟ وان كان هل سيكون رواية ام ايضا كتاب اشعار وخواطر؟

هديل: نعم لدي عمل جديد قيد الطباعة بعنوان (صفحات من عشق آدم) قصة قصيرة تتحدث عن معاناة آدم في فترة الانقلابات العسكرية في العراق مع رواية قيد الكتابة بعنوان "عودة المتنورين" التي تشير الى خريطة المستقبل المفقودة ويتم البحث عن اجزائها بين اكثر من دولة.

PUKmedia: رواياتك حين تكتبينها من اية بيئة تستسقين افكارك؟ هل تكون البيئة العراقية هي الملهمة الاولى ام انك تتجهين الى روايات لا ترتبط ببيئة ومكان وزمان محددين؟

هديل: كتابة الرواية لها طقوس خاصة حيث كنت اجلس مع الحاسوب في مقهى سواء في بلدي العراق او خارج العراق بحكم عملي كدبلوماسية، ورغم وجود الناس حولي فاني اعزل نفسي واسافر مع شخصيات الرواية، اجمع في كتاباتي بين الواقع والخيال بين مكان وزمان حقيقي وواقعي وبين شخصيات تنفذ مهام ارسمها كتابة، فروايتي الاولى تتحدث عن عصر الموحدين في بلاد الاندلس والقصة القصيرة تتحدث عن نهاية الخمسينيات في العراق، والرواية الجديدة تتحدث عن مستقبل في بلدان مختلفة، اي لا حدود لبيئة الكتابة وهذه هي الحرية التي نعيشها في فكرنا لاني مؤمنة بان ارض الله واسعة وما هذه الحدود الا لاغراض الهيمنة والتحكم.

يذكر ان هديل طلال العزاوي تعمل مستشارا في وزارة الخارجية في الحكومة الاتحادية، وحاصلة على شهادة بكالوريوس كلية العلوم السياسية جامعة بغداد، وماجستير اعلام وعلاقات عامة جامعة اهلية في البحرين، ودكتوراه علاقات دولية اختصاص ادارة ازمات في سلوفاكيا، لها كتاب طبع في بولندا بعنوان (المهارات الدبلوماسية في فاعلية ادارة الازمات) باللغة الانكليزية، وهواياتها في الباراسايكلوجي ولديها مقالات عنها ايضا منشورة في جريدة السفير التي تصدر في كندا ومع هوايات اخرى في الاسترولوجي والنرمولوجي.

PUKmedia / حاورها: فائق إيزدي ‌

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