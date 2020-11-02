نقل 22 سجينا ايرانيا في العراق الى بلادهم

2020/11/02 | 15:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القائم بالأعمال الإيراني في العراق، موسى علي زادة طبطبائي، اليوم الاثنين، نقل 22 سجيناً إيرانياً من العراق، واستمرار حبسهم في بلادهم.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن طباطبائي قول، إن "معظم هؤلاء السجناء حُكم عليهم بالسجن من سنتين إلى 10 سنوات، وقضوا ربع وقتهم في السجن".

وأضاف، إن "ذلك سيتم بعد المشاورات المكثفة لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق، ولا سيما السفير إيرج مسجدي مع مسؤولي العدل العراقيين، بمن فيهم رئيس مجلس القضاء العراقي".

وتابع طبطبائي، أن "جريمة معظم هؤلاء الأسرى كانت دخولهم العراق بطريقة غير شرعية وحمل المخدرات والسرقة، وهذه الجرائم مصحوبة بعقوبات شديدة في العراق".

وبحسب الوكالة الإيرانية فإن نقل هؤلاء الأسرى سيتم اليوم الاثنين بحضور ممثلين عن القضاء العراقي والمحامي وممثل السفارة الإيرانية في البلاد على حدود الشلامجة.

PUKmedia عن ايسنا

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