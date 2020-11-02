للمرة الأولى بتاريخه… سوق دبي المالي يعقد مؤتمره السنوي للمستثمرين العالميين عبر الفديو

2020/11/02 | 15:59 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ينظم سوق دبي المالي مؤتمره السنوي للمستثمرين العالميين 2020 عبر تقنيات الاتصال المرئي، ويأتي ذلك للمرة الأولى في تاريخه منذ تدشين السوق لمؤتمرات المستثمرين العالمية في العام 2007 وذلك يومي 16 و17 نوفمبر الحالي بالتعاون مع بنك اتش اس بي سي HSBC وبمشاركة 14 شركة ومؤسسة مُصدرة للأسهم وأدوات الدخل الثابت.

سوق استراتيجيةتمثل مؤتمرات سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين منصةً فعالةً تتيح لكبار المسؤولين في تلك الشركات الفرصة للتواصل مع المؤسسات الاستثمارية العالمية في الولايات المتحدة بريطانيا وآسيا واستعراض تطورات أعمالها واستراتيجيات نموها عبر سلسلة من الاجتماعات الفردية الأمر الذي يعزز جهود جذب الاستثمارات العالمية إلى أسواق المال بدبي.

قال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم: “تعد أسواق المال في دبي من بين أكثر الأسواق الإقليمية تميزاً على صعيد تنوع فئات الأصول بما في ذلك الأسهم والسندات والصكوك وصناديق المؤشرات والعقود المستقبلية للأسهم وغيرها كما تمتلك بنية تنظيمية وأساسية متطورة وجاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم”.

تضم قائمة الشركات المشاركة في الحدث 9 شركات مدرجة في سوق دبي المالي وهي، إعمار العقارية وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وإعمار مولز وأمانات وأرامكس وإعمار للتطوير وداماك العقارية وشركة سوق دبي المالي.

إضافة إلى 5 شركات مُصدرة لأدوات الدخل الثابت المدرجة في ناسداك دبي وهي، بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي التجاري ومجموعة إعمار وموانئ دبي العالمية.

أضاف عيسى كاظم”يؤكد تنظيمنا للمؤتمر هذا العام وعلى هذا النحو من التنوع والشمول رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد حرصنا الدائم على عقد مؤتمرات المستثمرين العالمية بانتظام أياً كانت المتغيرات كما يدلل مجدداً على قدرة السوق الفائقة على مواصلة الأعمال كالمعتاد الأمر الذي اتضح بجلاء من خلال استمرار أنشطة التداول في السوق بنفس الفاعلية خلال فترات إغلاق الاقتصاد على المستوى العالمي”، وفقا لوكالة أنباء الامارات.

جذب الاستثماريذكر أن أسواق المال في دبي حققت نمواً متسارعاً خلال السنوات الماضية، ويحافظ المستثمرون الأجانب على حضورهم الملفت في سوق دبي المالي إذ استحوذوا على نصف تداولاته خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2020 كما وصلت ملكيتهم إلى 18% من إجمالي القيمة السوقية بما يعكس إدراكهم المتزايد لما يوفره من فرص استثمارية جذابة كنتيجة مباشرة لقوة وتنوع الاقتصاد الوطني.اكتسبت جهود سوق دبي المالي لتنويع الفرص الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات دفعةً مهمةً في الآونة الأخيرة مع بدء تداول عقود الأسهم المستقبلية على الأسهم الفردية لخمس شركات رائدة مدرجة في السوق الأمر الذي يتيح للمستثمرين الاستفادة من المزايا العديدة لتداول عقود الأسهم المستقبلية ومنها على سبيل المثال: تنويع محافظهم الاستثمارية والتحوط وتسهيلات الرافعة المالية.علاوة على ذلك، فقد نجحت دبي في تطوير أحد أكبر أسواق الدخل الثابت على المستوى العالمي لا سيما سوق الصكوك إذ تصل قيمة الصكوك المدرجة في دبي إلى 74 مليار دولار /271.5 مليار درهم/ وتمثل مشاركة المؤسسات المصدرة للصكوك والسندات إضافة قوية للمؤتمر تُواكب الاهتمام المتزايد من المؤسسات الاستثمارية المتخصصة في استثمارات الدخل الثابت.حققت شركة سوق دبي المالي زيادة في صافي أرباحها خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة في 2019 لتصل إلى 120.1 مليون درهم (32.70 مليون دولار).بلغ صافي ربح الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي 41.1 مليون درهم (11.19 مليون دولار) بارتفاع نسبته 35%، وفقًا لبيان نشرته الشركة على سوق دبي المالي.بدأت السوق في العود تدريجيًا للعمل حتى أعلنت سوق دبي المالية قبل أيام إعادة فتح قاعة التداول ومكاتب خدمة العملاء أمام المستثمرين اعتبارًا من 7 يوليو/تموز 2020 ، مع تطبيق إجراءات وقائية صارمة حفاظًا على سلامة العملاء والموظفين.جدير بالذكر أن مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين يقام بالتزامن مع ملتقى الأسواق العالمية الناشئة أحد أكبر الملتقيات الاستثمارية العالمية المختصة بالأسواق الناشئة والذي ينظمه بنك HSBC بمشاركة ما يزيد على 400 مؤسسة استثمارية عالمية بما في ذلك مستثمري الأسهم ومستثمري الدخل الثابت.

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