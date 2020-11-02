الداخلية العراقية: أكثر من 1100 حالة انتحار خلال سنتين

2020/11/02 | 16:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- أعلن مدير إعلام وزارة الداخلية العراقية، سعد معن، تسجيل أكثر من 1100 حالة انتحار في البلاد بين عامي 2018 – 2019.



وأوضح معن في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن التقارير الأخيرة لحالات الانتحار في العراق عام 2018 بلغت 518 وفي 2019 بلغت 588.



وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، مؤخراً، عن ارتفاع كبير في […]

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