صحيفة: بريطانيا تدفع ملايين الدولارات لتسوية دعاوى حرب قام بها جنودها في العراق

2020/11/02 | 16:02 - المصدر: NRT عربية

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قوات أجنبية في العراق

فوتو: أرشيف

منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية، ان الحكومة البريطانية قامت بدفع ملايين الجنيهات لتسوية دعاوى حرب غير مثبتة، قام بها جنودها في العراق.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بوزارة الدفاع، قوله في تصريحات أمس الأحد، 1 تشرين الثاني 2020، انهم "دفعوا 20 مليون جنيه استرليني (26 مليون دولار) لتسوية دعاوى حرب قام بها جنود بريطانيون في العراق، والتي بلغ عددها أكثر من ألف"، حيث أكدوا انه تمت التسوية دون محاكمة بسبب نقص الأدلة، كما أنها حصلت بعيدا عن الدوائر القضائية، وذلك عبر الاستعانة بمحامين بريطانيين".

وأضافت أنه "في إحدى الحالات تم دفع 187 ألف دولار لتسوية دعوى قتل مزعومة، وذلك لتبرئة الجنود المتورطين في تحقيق قضائي".

وذكر الرائد روبرت كامبل، الذي كان واحدا من ثلاثة جنود متهمين بعملية قتل في البصرة عام 2003، انه "بدلا من حماية الجنود، قامت وزارة الدفاع بحماية نفسها"، مبينا ان " الوزارة قامت بدفع المال لتسوية الدعوى، هو بمثابة اعتراف بالذنب".

ووفقا للصحيفة فقد دفعت الحكومة البريطانية نحو 26 مليون دولار لتسوية 330 دعوى، وهناك 414 دعوى أخرى من المقرر تسويتها، و217 دعوى تم سحبها أو إلغاؤها، لافتة إلى ان هذا المبلغ "يكفي لسداد رواتب ألف جندي لمدة عام".

وردا على التقرير، قالت وزارة الدفاع إن "معظم المدفوعات كانت تسويات خارج القضاء"، فيما أشار متحدث باسم الوزارة إلى ان "غالبية الجنود تصرفوا وفق أعلى المعايير المهنية في العراق، والوزارة تواجه الدعاوى الانتهازية ضدها، لحماية القوات وتخفيف العبء عن دافعي الضرائب".

يذكر ان قوات بريطانية شاركت في "غزو" العراق عام 2003 بالمشاركة مع القوات الأميركية، لكن القوات البريطانية رابطت في محافظة البصرة حتى عام 2009.

ر.إ

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