انطلاق حملة حصاد محصول الشلب في ذي قار

2020/11/02 | 16:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار-اين]اعلنت محافظة ذي قار، الاثنين، انطلاق حملة حصاد الشلب ،متوقعة ان تصل كمية المحصول الى 10 الاف طن من نوع العنبر .

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