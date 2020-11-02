2020/11/02 | 16:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- تكثف الدول الأوروبية التي أصبحت مجدداً بؤرة وباء كوفيد-19 القيود أو إجراءات الإغلاق مثيرة غضب مواطنيها الذين يعبرون بشكل متزايد عن نفاد صبرهم، كما حصل في إسبانيا حيث تقع مواجهات متكررة مع قوات الأمن.



يأتي ذلك فيما أعلن المدير العام لمنظّمة الصحّة العالميّة، مساء الأحد، أنّه وضع نفسه في الحجر الصحّي بعد اتّصاله بشخص ثبُتت إصابته […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إغلاق أوروبي لاحتواء “كابوس” كورونا..



والغضب الشعبي يتزايد وكالة الصحافة المستقلة.

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