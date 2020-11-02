على رأسهم وزير التعليم العالي: وفد أكاديمي رفيع يلتقي رئيس الجمهورية

2020/11/02 | 16:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، على ضرورة الحفاظ على رصانة التعليم الأكاديمي وحماية الاستقلالية العلمية للجامعات، وذلك خلال لقائه وفد أكاديمي رفيع.



وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية تلقى "ناس" نسخة منه، (2 تشرين الثاني 2020)، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم الاثنين 2 تشرين الثاني 2020 في قصر السلام ببغداد، وفداً موسعاً ضم وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، ووكيل الوزارة للشؤون العلمية، ونقيب الاكاديميين ورئيس جهاز الاشراف والتقويم، ورؤساء جامعات بغداد والمستنصرية وابن سينا، والكادر المتقدم في وزارة التعليم العالي"، مبينا أنه "في مستهل اللقاء، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الحفاظ على رصانة التعليم الاكاديمي، وضمان حماية الاستقلالية العلمية للجامعات، والاهتمام باحتياجات الاساتذة والطلبة وتذليل العقبات والمشاكل امامهم، لدورهم المهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي في مختلف الاختصاصات العلمية والثقافية".

وأضاف ان "الجامعات العراقية طالما اكتسبت سمعة طيبة في المحافل الدولية، رغم المصاعب التي واجهتها في الفترات السابقة، داعيا الى فتح أبواب التعاون والتنسيق مع الجامعات العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الخصوص، من أجل أن تكون الجامعات العراقية في مصاف أقرانها في دول العالم".

وتابع، "واستمع الرئيس باهتمام الى شرح مفصل من أعضاء الوفد لسير عمل الجامعات والتدريس الاكاديمي، والتحديات التي تواجه قطاع التعليم في البلد، كما استمع للإشكاليات القانونية المسجلة على قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية، مؤكدا دعمه لكل ما من شانه الارتقاء بعمل الجامعات وتذليل المصاعب التي تواجه الاكاديميين والتدريسيين والطلبة".

واشار البيان إلى أنه "في نهاية اللقاء، قدم أعضاء الوفد شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية، واستماعه لسير عمل الجامعات والمسائل التي تواجههم، ودعمه الكامل في تذليلها من اجل الارتقاء بالقطاع التعليمي".

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