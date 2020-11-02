كورونا يضرب دفاع ريال مدريد

2020/11/02 | 16:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الاثنين، إصابة مدافعه الدولي البرازيلي إيدر ميليتاو بفيروس كورونا المستجد، وذلك عشية استضافة إنتر ميلانو الإيطالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

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