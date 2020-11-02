صالح يطلع على إشكاليات قانون معادلة الشهادات ويشدد على رصانة التعليم

2020/11/02 | 16:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين في قصر السلام ببغداد، وفداً موسعاً ضم وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، ووكيل الوزارة للشؤون العلمية، ونقيب الاكاديميين ورئيس جهاز الاشراف والتقويم، ورؤساء جامعات بغداد والمستنصرية وابن سينا، والكادر المتقدم في وزارة التعليم العالي.

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