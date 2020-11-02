رئيس الجمهورية يشدد على رصانة التعليم وحماية الاستقلالية العلمية للجامعات

2020/11/02 | 16:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، وفداً موسعاً ضم وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، ووكيل الوزارة للشؤون العلمية، ونقيب الاكاديميين ورئيس جهاز الاشراف والتقويم، ورؤساء جامعات بغداد والمستنصرية وابن سينا، والكادر المتقدم في الوزارة.وأكد رئيس الجمهورية، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “ضرورة الحفاظ على …

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