وضع الحجر الأساس لمشروع تسويق القمح “العملاق” في أربيل

2020/11/02 | 16:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وضع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، الحجر الأساس لمركز تسويق القمح “العملاق” في أربيل، مشيرا الى ان الإقليم يسعى لتحقيق أمنه الغذائي، وأن يكون سلة غذاء للعراق.وتبلغ تكلفة للمشروع 250 مليون دولار، ويتألف إجمالاً من 40 صومعة (سايلو) ومخازن موزعة على المحافظات وتستوعب كل واحدة 5 آلاف طن …

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