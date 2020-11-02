طلبة فرنسا يكرمون المدرس الذي قتل لعرضه رسوما مسيئة للنبي محمد 

2020/11/02 | 16:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرمت فرنسا، الإثنين، المدرس، صامويل باتي، الذي قتل بقطع رأسه بجانب مدرسته على يد متطرف شيشاني، تزامنا مع عودة ملايين التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، بعد عطلة الخريف فيما تعيش البلاد حالة تأهب ‘ثر سلسلة هجمات.

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