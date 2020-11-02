عملية الخيلانية تتواصل لليوم الرابع على التوالي

2020/11/02 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ديالى ..عملية الخيلانية العسكرية تدخل يومها الرابع

بغداد اليوم- ديالى

اكد امر لواء نداء ديالى زحام الجبوري، الاثنين، بان عملية الخيلانية العسكرية دخلت يومها الرابع في تعقب خلايا داعش في 3 قواطع في ان واحد.

وقال الجبوري في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" عملية الخيلانية العسكرية تواصلت فييومها الرابع بمشاركة قطعات الحشد الشعبي من لواء 24 ونداء ديالى بالاضافة الى تشكيلات من افواج الفرقة الخامسة للجيش وباسناد مباشر من قبل طيران الجيش".

واضاف الجبوري،ان" اهداف اليوم الرابع لعملية الخيلانية العسكرية هي منطقة الزور في قاطع شمال قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) وصولا الى ضفاف نهر ديالى بالكامل بالاضافة الى اطراف الخيلانية ابتداء من نهر مهروت وامتدادا لبساتين القلعة والقرى القريبة منها لافتا الى ان العمليات تجري بتنسيق مع كل الوحدات العسكرية".

واشار الجبوري الى ان" الجهد الهندسي مستمر لليوم الثاني على التوالي في فتح طرق زراعية في الخيلانية وبقية المناطق" لافتا الى ان "العملية مستمرة لحين اكمال تمشيط كل الاهداف الموضوعة من قبل قيادة محور ديالى للحشد الشعبي".

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