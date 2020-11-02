القوات الامنية تفرق المتظاهرين امام وزارة الصحة

2020/11/02 | 16:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / انهت القوات الامنية تفريق جموع المتظاهرين امام مبنى وزارة الصحة ،من خريجي المهن الصحية والطبية والتمريضية .وتظاهر المئات من خريجي المهن الصحية والطبية والتمريضية امام وزارة الصحة اليوم ، مطالبين بالموافقة على استثنائهم في طلب التعيين اسوة بالاطباء الخريجين ./انتهى5

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