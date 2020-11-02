رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الحفاظ على رصانة التعليم الاكاديمي وحماية الاستقلالية العلمية للجامعات

2020/11/02 | 16:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ، ضرورة الحفاظ على رصانة التعليم الاكاديمي، وضمان حماية الاستقلالية العلمية للجامعات، والاهتمام باحتياجات الاساتذة والطلبة وتذليل العقبات والمشاكل امامهم، لدورهم المهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي في مختلف الاختصاصات العلمية والثقافية.



وقال صالح، خلال لقائه وفداً اكاديميا ضم وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، ووكيل الوزارة للشؤون العلمية، ونقيب الاكاديميين ورئيس جهاز الاشراف والتقويم، ورؤساء جامعات بغداد والمستنصرية وابن سينا، والكادر المتقدم في وزارة التعليم العالي ، ان " الجامعات العراقية طالما اكتسبت سمعة طيبة في المحافل الدولية، رغم المصاعب التي واجهتها في الفترات السابقة "، داعيا الى فتح أبواب التعاون والتنسيق مع الجامعات العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الخصوص، من أجل أن تكون الجامعات العراقية في مصاف أقرانها في دول العالم.



واستمع صالح ،حسب بيان رئاسي ، الى شرح مفصل من اعضاء الوفد لسير عمل الجامعات والتدريس الاكاديمي، والتحديات التي تواجه قطاع التعليم في البلد .



كما استمع للاشكاليات القانونية المسجلة على قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية، مؤكدا دعمه لكل ما من شانه الارتقاء بعمل الجامعات وتذليل المصاعب التي تواجه الاكاديميين والتدريسيين والطلبة./انتهى5

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