الاعرجي : التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيفضيان الى تحقيق الاستقرار والأمن

2020/11/02 | 16:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي :" ان التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، سيفضيان الى نتائج مهمة تصب في تحقيق الاستقرار والامن " .وبحث الاعرجي ، خلال لقائه اليوم الامين العام حزب الفضيلة، النائب عبد الحسين الموسوي ، الأوضاع العامة للبلاد و السياسية منها، فضلا عن ملف التظاهرات والعمل على تحقيق الاصلاحات المنشودة، والتأكيد على حماية المتظاهرين السلميين./انتهى5

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