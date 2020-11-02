ترمب يغير برنامجه الخاص بليلة الانتخابات وينظم حفلا بالبيت الأبيض

2020/11/02 | 16:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وسائل إعلام أميركية، عن نية الرئيس دونالد ترمب، تغيير برنامجه الخاص بليلة الانتخابات.

ونقل الإعلام الأميركي عن مقرب من الرئيس ترمب قوله، إن الأخير يعتزم ان يقضي ليلة الانتخابات في البيت الأبيض، وتنظيم حفل خاص بحضور أربع مئة شخص، على ان يتم قبل ذلك إجراء الفحوص اللازمة للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بفيروس كورونا، وهو ما يعني إلغاء برنامجه السابق المخصص لليلة الانتخابات، والذي كان يتضمن البقاء في الفندق الدولي الذي يمتلكه الرئيس الذي لا يبعد كثيرا عن البيت الأبيض.

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