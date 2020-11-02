قائد عسكري ايراني: 4 ملايين عاطل يهددون الأمن القومي

2020/11/02 | 16:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر قائد المقر التعليمي التابع لكوادر القوات المسلحة الإيرانية مهدي فرحي، من الخطر الذي يمثله تزايد أعداد العاطلين عن العمل على الأمن القومي للبلاد.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن فرحي قوله، إن القوات المسلحة تعتبر ارتفاع عدد العاطلين الى نحو أربعة ملايين شاب، تهديدا كبيرا للأمن القومي، وهو ما يحتم على القوات المسلحة ان تواجه ذلك الخطر واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحد منه.

تصريحات القائد الإيراني جاءت بعد أيام من إعلان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، بأن تفشي فيروس كورونا وتداعياته قد تسبب بالإضرار بستة ملايين وظيفة في القطاعين العام والخاص، إضافة الى عدم حصول العاطلين على أية مستحقات من الضمان الاجتماعي، في وقت تمر فيه البلاد بضائقة اقتصادية كبيرة بسبب استمرار العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

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