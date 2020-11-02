2020/11/02 | 16:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – رفض راضي شنيشل، المدرب الأسبق لمنتخب العراق، انتقاد اختيارات ستريشكو كاتانيتش لقائمة “أسود الرافدين” لمباراتي الأردن وأوزبكستان الوديتين.



وقال شنيشل: “اختيارات كاتانيتش طبيعية ولا تستحق هذه الإثارة التي انطلقت حال الإعلان عنها”.



وأضاف: “القائمة طبيعية وفق منطق الاستقرار، المدرب مطالب بالحفاظ على الاستقرار الفني وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك تغيير كبير والإضافات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منتخب العراق..



شنيشل يرفض انتقاد اختيارات كاتانيتش وكالة الصحافة المستقلة.

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