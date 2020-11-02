أضرار جسيمة تلحق بدمشق نتيجة عاصفة رعدية قوية

2020/11/02 | 16:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاشت العاصمة السورية دمشق، ليلة أمس الأحد، على وقع تساقط كبير للأمطار الرعدية الغزيرة، مما تسبب بسيول وتجمعات للمياه في بعض شوارعها، ألحقت أضرارا جسيمة بممتلكات المدنيين.

ونشرت صحيفة “تشرين” المحلية صورا تظهر مدى الأذى الذي ألحقته الأمطار بالممتلكات، حيث تبين سقوط أحجار كبيرة على السيارات نتيجة انهدام بعض الجدران.

وكانت وكالة “سانا” للأنباء قد نشرت مقاطع فيديو لأمطار غزيرة هطلت على العاصمة دمشق وتسببت بسيول في شوارع منطقة دمر.

وبحسب الوكالة، تنخفض فعالية المنخفض الجوي الذي بدأ أمس في المنطقة الجنوبية بشكل تدريجي بدءا من اليوم الاثنين، لتظهر فعاليته بشكل أكبر في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية من مساء اليوم الاثنين حتى الغد.

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