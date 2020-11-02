الشيوعي العراقي ورحلة البحث عن منقذ: من السيد الرئيس الى السيد القائد - قاسم علي فنجان

2020/11/02 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قاسم_علي_فنجان ((تقدمي، ويساري ولديه بعض المفاهيم والطموحات الأولية للديموقراطية)) سلام عادل متحدثا عن عبد الكريم قاسم.انها رحلة مضنية وشاقة، تلك التي بدأها الحزب الشيوعي العراقي، وهو يبحث فيها عن "منقذ" منتظر، شخصية سوبرمانية، فيه كل الصفات التي تتوارد على مخيلة قادة هذا الحزب ((تقدمي، يساري، طموح، ديموقراطي، اشتراكي، علماني، ذو عمق تاريخي، جاد، قوي، "جده محمد")) ورحلة بحثهم هذه لا تنتهي عند حد او مرحلة معي ......





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