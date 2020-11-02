فرنسا والاسلام السياسي ، في الدفاع عن حرية التعبير! - عادل احمد

2020/11/02 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_احمد ظهر الصراع من جديد بين الحكومة الفرنسية بقيادة عمانوئيل ماكرون وبين تيارات الإسلام السياسي.



ان الظاهر والمعلن هو عزم فرنسا في الدفاع عن القيم الجمهورية الفرنسية وهي العلمانية والدفاع عن حرية التعبير و الآراء والصحافة والإعلام ومن هنا الدفاع عن حرية مجلة (شارلي ايبدو ) مع ما ينشره حتى الإساءة الى الأديان وخاصة الدين الإسلامي؛ وكذلك رد فعل الإسلاميين بقيادة حكومة اردوغان التركية لهذه الإساءة لدين ا ......





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