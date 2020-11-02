2020/11/02 | 16:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 3413 اصابة بـ وباء كورونا و 2995 حالة شفاء اضافة الى وفاة 51 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

التالي

منذ 3 ساعات

رئيس حكومة إقليم كوردستان يضع الحجر الأساس لمشروع مركز تسويق القمح العملاق

منذ 5 ساعات

مجلس الوزراء: عودة 58 الف عائلة نازحة إلى مناطقهم في المحافظات المحررة

منذ 5 ساعات

مقترح لاستبدال شبكة الكهرباء وربط مقاييس الدفع المسبق

منذ 6 ساعات

الرافدين يستثني المقترضين المحالين للتقاعد من تقديم سند العقار

منذ 19 ساعة

صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 419 المسجلة اليوم

منذ 22 ساعة

بالوثيقة..



تكليف منير السعدي بمهام رئيس جامعة بغداد

منذ 23 ساعة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 304 المسجلة اليوم

منذ 23 ساعة

الانبار تتسلم آليات ثقيلة ومركبات تخصصية من المانيا

منذ 24 ساعة

ضبط أدوية بشرية بكميات تجارية بحوزة مسافرين عراقيين في منفذ الشلامجة

منذ يوم واحد

خلال يوم واحد..



اكثر من الف اصابة و28 وفاة بسبب كورونا في كردستان

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 3413 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 3413 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).