التخطيط تعلن إجمالي إستيرادات العراق من المواد السلعية والمنتجات النفطية خلال 2019

2020/11/02 | 16:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، التابع لوزارة التخطيط، إجمالي الاستيرادات لسنة 2019، من المواد السلعية والمنتجات النفطية، مشيرا الى انها بلغت (20.9) مليار دولار أي ما يعادل (24.8) تريليون دينار عراقي، مسجلاً نسبة انخفاض مقدارها (43.4%) عن سنة 2018 حيث بلغ (37) مليار دولار أي ما يعادل (43.8) تريليون دينار عراقي، وبمعـدل نمو …

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