2020/11/02 | 16:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، مشيرة الى تسجيل 3413 إصابة جديدة و2995 حالة شفاء، فضلا عن 51 حالة وفاة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل 3413 إصابة جديدة بكورونا و2995 حالة شفاء) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل 3413 إصابة جديدة بكورونا و2995 حالة شفاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).